شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتمنى الشفاء لبابا الفاتيكان إثر إجرائه عملية جراحية فى الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن تمنياته بالشفاء العاجل لبابا الفاتيكان قائلا: ‏أتمنى لأخي العزيز فرنسيس الشفاء العاجل واسترداد عافيته ليواصل عطاءه من أجل الإنسانية".

وكان قد أعلن الفاتيكان أن حالة البابا فرنسيس مستقرة بعد خضوعه لجراحة في الأمعاء تمت بتخدير كلي.

وكان المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أعلن أن البابا فرنسيس دخل المستشفى فى روما بعد ظهر الأحد لإجراء "جراحة مقررة" للقولون.

وأضاف أن البابا (84 عاما) يعاني من "تضيق رتجي مصحوب بأعراض" في القولون، وهو ما يمكن أن يسبب آلاما متكررة في المعدة وانتفاخا ويؤثر على الأمعاء، وأن هذه أول مرة يدخل فيها البابا فرنسيس المستشفى منذ انتخابه عام 2013.

وبدا البابا بصحة جيدة قبل ذلك بساعات عندما ألقى عظة الأحد أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس، ورغم إصابته "بعرق النسا" الذي يسبب له آلاما في ساقيه عند المشي، فإن البابا يتمتع بصحة جيدة نسبيا منذ انتخابه.