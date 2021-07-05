شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: "التخطيط" أجرت جولة على المراكز التكنولوجية للتأكد من جاهزيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، إن الاشتراطات البنائية الجديدة لتطبيق اشتراطات البناء والتراخيص الجديدة بجميع المحافظات هدفها حوكمة منظومة البناء والحفاظ على النسق الحضارى للمدن المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه على مدار شهر يونيو الماضى تدريب عدد 1400 موظف من الوحدات والمراكز المحلية بمصر على المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص البناء وتدريبهم بشراكة استراتيجية مع الإسكان وزارة التخطيط وزارة التعليم العالى ومسئولى الشركة المصممة للبرنامج المستخدمة في منظومة التراخيص الإلكترونية حيث تم تدريب 5 متدربين من كل مدينة وحى على مدى 228 مدينة و91 حيا.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، إلى أن عددا من الزملاء من رجال وزارة التخطيط أجروا جولة مرورية على المراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهدف التأكد على جاهزية تلك المراكز للمنظومة الإلكترونية لتراخيص البناء الجديدة.