شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: لا تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو أنه لا تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام عيد الأضحى، حيث يبدأ التشغيل 5.30 صباحا وينتهى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالى.

وتعمل شركة المترو يوميا بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.30 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.