شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة 40 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أنه تم عمل خريطة كاملة للمناطق التي يتم تطويرها، حيث إن هناك 357 منطقة غير آمنة و200 ألف وحدة يتم تطويرها، لافتا إلى أن هناك وحدات تم إضافتها لتصل إلى 240 الف وحدة بفاتورة 40 مليار جنيه وذلك للمناطق غير الآمنة فقط.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تكلفة تطوير المناطق غير مخططة 318 مليار جنيه أما الأسواق العشوائية فتكلفة تطويرها 44 مليار جنيه، بينما المبادرة الجديدة لتطوير عواصم المحافظات تكلفتها تفوق 300 مليار جنيه .

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه تم البدء في تنفيذ مبادرة تطوير عواصم المحافظات ووصلت نسبة التنفيذ في بعض المناطق إلى 20 %، وهناك 110 ألف وحدة يتم تطويرها وتم الصرف على تطويرها خلال أشهر فقط حوالى 10 مليارات جنيه.