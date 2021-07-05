شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار 24 ساعة.. التعليم: متوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 يوم 29 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
متحدث الصحة: انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية يوليو الجارى
التنمية المحلية ل: الاشتراطات البنائية تم عرضها على حوار مجتمعى قبل التطبيق
التعليم: متوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 يوم 29 يوليو الجارى
وزير التموين يعلن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك الثلاثاء
الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين
محافظة القاهرة تشكل لجنة عليا للإشراف على تطبيق تراخيص البناء الجديدة
بدء تلقي طلبات قبول الأطفال أصحاب الإعاقات المتعددة بالعام الدراسى فى 4محافظات
التعليم تغلق تطبيقات تابلت الثانوية وتتيح تسجيل الحضور والإطلاع على الكتاب