تعرف على أهمية البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

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القاهرة - سامية سيد - أطلق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz مواد فيلمية إرشادية تهدف لتعزيز القدرات وتحسين كفاءة العمل بالمنظومة، لبناء قدرات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات والتوعية بخطط التشغيل والصيانات الدورية للبنية التحتية للمنظومة بهدف تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات في مختلف المحافظات.

وفى التقرير التالى نتعرف على البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة:

1- تنفيذ مثل هذه المواد الفيلمية التوعوية يأتى ضمن تنفيذ خطة عمل الوزارة فى دعم إدارة المخلفات الصلبة البلدية سواء للمدافن الصحية المنفذة بالمحافظات أو القيام بالشق التدريبي للكوادر القائمة على التشغيل وبناء قدرات العاملين بالمنظومة لضمان فاعلية واستدامة إدارتها على أسس علمية ومهنية.

2- تتضمن المواد الفيلمية نماذج لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة على المستوى المحلي والدولي الى جانب نماذج للتخلص النهائي من المخلفات البلدية.

3- يتضمن قصص نجاح محلية لمواقع المعالجة والتخلص النهائي كالمدفن الصحي بمدينة الحمام محافظة مطروح .

4- تستعرض الأفلام الدروس المستفادة في أعمال الصيانة وتشغيل المصانع والمدافن الصحية للمخلفات بالإضافة الى تجارب الدول الاخرى في التشغيل والصيانة لمواقع المعالجة للمخلفات البلدية الصلبة.

5- البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة أحد أهم مشروعات إدارة المخلفات.

6- يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة.

7- يعمل على أربع محافظات ( كفرالشيخ ، الغربية ، قنا واسيوط ) .

8- يمول البرنامج من عدة جهات وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO .