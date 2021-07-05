شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات هامة لمزارعى الجوافة يجب اتباعها خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
1- متابعة إزالة الحشائش ويبدأ العلاج الصيفي للحشرات القشرية بالزيت المعدني كذلك يتم الرش الوقائي ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصي به .
2-التسميد بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهريا تقسم علي دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهريا علي دفعات أسبوعية.
3- في الأراضي الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر لكل شجرة.
4- الأشجار حديثة النمو غير المثمرة فيفضل إضافة الأزوت علي دفعات شهرية حسب عمر الشجرة ويضاف 4/3 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثرا في منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطه بجزء من تراب التربة .
5- الري يوميا في الأراضي التي تروي بالتنقيط والمعدل حسب عمر الأشجار ، وكل 15-21 يوما في الأراضي الثقيلة حسب حالة الجو ونوع التربة.