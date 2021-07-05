شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات هامة لمزارعى الجوافة يجب اتباعها خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

1- متابعة إزالة الحشائش ويبدأ العلاج الصيفي للحشرات القشرية بالزيت المعدني كذلك يتم الرش الوقائي ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصي به .

2-التسميد بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهريا تقسم علي دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهريا علي دفعات أسبوعية.

3- في الأراضي الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر لكل شجرة.

4- الأشجار حديثة النمو غير المثمرة فيفضل إضافة الأزوت علي دفعات شهرية حسب عمر الشجرة ويضاف 4/3 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثرا في منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطه بجزء من تراب التربة .

5- الري يوميا في الأراضي التي تروي بالتنقيط والمعدل حسب عمر الأشجار ، وكل 15-21 يوما في الأراضي الثقيلة حسب حالة الجو ونوع التربة.