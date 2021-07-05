شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح هبوط أرضى بشارع النهضة فى جنوب الجيزة.. وآخر بااحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت محافظة الجيزة حدوث هبوط ارضى بشارع النهضه بحي جنوب الجيزة وفي اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري وإصلاح الهبوط .

وقام حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالتوجه للمنطقه محل الهبوط، حيث تبين وجود بئر صرف صحى هناك خلل بغطائة، وقد تم التعامل الفورى مع المشكلة، وإصلاح الهبوط، كما تم إصلاح محبس مياه أمام نادى الشرطة بشارع النيل بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب..

كما قام حي العمرانية بأعمال إصلاح ماسورة مياه ٢٠٠ ناصية شارع الهادى مع شارع ترعه الزمر، وتم إصلاح الماسورة وشفط المياه، إثر كسر الماسورة من شارع المعاون وشارع المخزن، وبعض الشوارع الجانبية، تحت إشراف وتواجد محمد نور الدين رئيس حي العمرانية .

كما قامت مدينة الحوامدية بمعالجة هبوط أرضي قديم منذ اكثر من ثماني سنوات بمنطقة خلف العطور بجوار سور المركز الطبي بإجمالي مساحة تقدر بـ65 متر تقريباً علماً بأنه تم سابقاً الانتهاء من عدد خمسة(5) هبوطات بشارع الساحة بإجمالي مساحة تقدر بــــ220 متر تقريباً بمتابعه من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية .