ضبط سيدة وموظف بتهمة تزوير محررات رسمية وشهادات دراسية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة وموظف بالإسكندرية لهما معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى وفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (سيدة – موظف ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها منهم، وإتخاذ أحدهما "الموظف" من صالة ألعاب رياضية خاصة به كائنة أسفل مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية.. وعُثر بحوزة الموظف على جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" ، بفحصه تبين أنه محمل عليه (نماذج بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد- نماذج شهادات دراسية وبيانات نجاح وشهادات خبرة " منسوبة لعدة جامعات مصرية وجميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير" - نماذج طوابع دمغة منسوبة لعدد من الجهات الحكومية).

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف الثانى باستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط فى تزوير المحررات الرسمية وطباعتها بطابعة ألوان حديثة واحتفاظه بها بصالة الألعاب الرياضية خاصته ، حيث أمكن بإرشاده ضبطها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.