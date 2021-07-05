مصدر أمنى ينفي طلب رطي من سيدة تحريك سيارتها لركن "ونش المرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما جاء بمقطع فيديو لإحدى السيدات زعمت خلاله قيام أحد رجال الشرطة "بإدارة مرور دمياط" بطلبه تحريك سيارتها لركن "الونش" مكانها، وسحب رخصة القيادة الخاصة بها بدعوى ترتكابها مخالفة انتظار خاطىء.

وأشار المصدر إلى أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام الضابط المذكور بتسيير الحركة المرورية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول دمياط تلاحظ له إنتظار خاطىء لإحدى السيارات قيادة "الشاكية" فطلب منها التحرك لعدم تعطيل الحركة المرورية فقامت بالسير مسافة 30 متر وتوقفت بالإنتظار الخاطىء مرة أخرى فتوجه إليها وسحب رخصة القيادة الخاصة بها لعدم إتباع تعليمات المرور والإنتظار الخاطىء، وبالفحص تبين انتهاء مدة رخصة التسيير.