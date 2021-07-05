​ الذكرى الـ68 لتأسيس إذاعة "صوت العرب".. تعرف على قصة وسبب إطلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تحتفل الهيئة الوطنية للإعلام بعيد تأسيس إذاعة صوت العرب، أول وأشهر الإذاعات المصرية التي بثت لجميع أقطار العالم العربي باللغة العربية، والتي تأسست في 4 يوليو 1953.

وإذاعة صوت العرب هي إذاعة مصرية تبث من القاهرة على تردد 621 AM (وتردد 106.3 FM من داخل القاهرة)، واشتهرت الإذاعة كوسيلة أساسية استخدمها الرئيس جمال عبد الناصر لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة الاستعمار الأجنبي للبلدان العربية، والتي سطع نجمها في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

بدأ بث برنامج واحد تحت اسم صوت العرب على إذاعة راديو القاهرة، ما تطور لاحقا إلى إذاعة مستقلة. وصاحب فكرة تأسيس إذاعة صوت العرب كان الدكتور محمد عبد القادر حاتم الذي تولى فيما بعد منصب وزير المعلومات. أما الدعم الأساسي للمشروع جاء من قِبل الرئيس جمال عبد الناصر. وقد عمل أحمد سعيد كمذيع رئيسي منذ انطلاق برنامج صوت العرب عبر إذاعة القاهرة ومدير لإذاعة صوت العرب عند تأسيسها عام 1953 وحتى عام 1967.

حتى عام 1960، تميزت الصحافة المصرية المكتوبة باستقلالها وموضوعيتها، لكن في المقابل كانت الإذاعات تحت سيطرة الحكومة المصرية المباشرة، مما أدى إلى تسخيرها لخدمة أغراض النظام. وكان الرئيس جمال عبد الناصر مدركا لقدرة الإذاعات على الاستحواذ على الرأي العام الشعبي المصري مما دفعه للاستثمار لتطوير الإذاعة، مما أدى إلى مضاعفة وقت البث الإذاعي من نصف ساعة يومية إلى خمسة عشر ساعة يومية في عام 1962 وإلى بث على مدار الساعة في نهاية الستينيات.

تمحور هدف بث صوت العرب في أثناء حقبة حكم جمال عبد الناصر حول مفهوم الوحدة العربية والأفكار الثورية ومناهضة الاستعمار. واستغلت الحكومة الجديدة في مصر إمكانيات الإذاعة ودعت من خلالها إلى دعم المناضلين العرب ودعاة القومية العربية ومحاربة ما يسمى بالرجعية.

كانت "صوت العرب" صوت مجاهدي الجزائر والمغرب وتونس. وكانت تذيع رسائل مشفرة لجبهة تحرير الجزائر والمقاومة الفلسطينية وكذلك جبهات التحرير بأفريقيا وكذلك كانت هي القوة الإعلامية في ثورة اليمن وداعمة لحركة التحرير في جنوب اليمن.

حاولت فرنسا إخماد صوتها بتوزيع أجهزة راديو مجاناً لا تلتقط صوت العرب علي الجزائريين للتعتيم وإبطال تأثير الإذاعة. وشاركت صوت العرب في تحرير دول الخليج العربية واستقلالها. وعبر مسيرة أكثر من نصف قرن وسط الأحداث العربية، يصفها مؤيدوها بأنها كانت صوت المناضلين العرب وحصن العروبة الإعلامي والمدافع عن القضايا العربية.

من أشهر البرامج التي تقدمها إذاعة صوت العرب (برنامج الشعب في سيناء) كان يقدم أثناء فترة احتلال سيناء لمد جسور التواصل بين أهالي سيناء المحتلة ووطنهم مصر (برنامج من حلو الكلام) برنامج (ملتقى الأحبة)، برنامج كومبيونت والذي يذاع مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع. وبرنامج حوار علي البعد.

وتشتهر اذاعة صوت العرب بالبرامج السياسية والأخبارية الرصينة التي تعد مصدرا مهما وآنيا لأهم الانفرادات الأخبارية-التي يقدمها نخبة من أهم مذيعي الأخبار والمحاورين السياسيين في العالم العربي - ومنهم منال هيكل وشحاتة أبو المجد ومحمد حلمي وعلي الطواب وأيمن عطية وفايز المليجي.

وتذاع صوت العرب علي موجة ال FM والـMW، وتستطيع الاستماع إليها مباشرة على الإنترنت ومن من خلال القمر الصناعي المصري والأوروبي، وتتميز إذاعة صوت العرب بأنها إذاعة سياسية في المقام الأول أنشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لدعم فكرة القومية العربية- وما زالت تقوم بدورها من أجل توحيد الكلمة العربية ونزع فتيل أي توتر يخيم على العلاقات العربية.

ومن أشهر برامجها كذلك - حوار مع مستمع- الفترات الإخبارية المتنوعة القوية- تليفون آخر الليل- صباح الخير يا عرب- الجريدة العربية- العرب هذا الصباح- ألف سلام- البعد الثالث- استجواب- بدون حواجز وغيرها الكثير.

ومن أبرز من تولوا رئاسة "صوت العرب": أحمد سعيد1953 – 1967، ويحيي أبوبكر (1967 - 1968) تولي رئاستها لفترة قصيرة بعد إقالة الإذاعي الكبير أحمد سعيد، ومحمد عروق 1968 – 1971، وسعد زغلول نصار 1971 – 1976، وأمين بسيوني 1976 – 1987، وحلمى البلك، وحمدى الكنيسى، ومحمد مرعى، ومحمد فهيم، وامينة صبرى، ونبيلة مكاوي، وعبد الرحمن رشاد، وزينهم البدوى، ولمياء محمود.