فيديو | علي جمعة: لا يمكن أن أطلب من شارب الخمر ترك الصلاة 40 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إنه لا يوجد مانع لترك شارب الخمر الصلاة، لأنها فريضة وركنًا من أركان الإسلام لا يمكن تركها.

وأضاف جمعة خلال حديثه على قناة "سي بي سي": "لا يمكن أن أطلب من شارب الخمر ترك الصلاة، لكن المفترض أن نطلب منه ترك الخمر واستمرار الصلاة"، مشددًا على أن الإسلام أمر بأداء الصلاة واعتبر تركها كبيرة من الكبائر، أما شرب الخمر فإثم سيعاقب الله مرتكبه، فهو أم الخبائث.

وحول القول بأنه لا يجوز لشارب الخمر الاقتراب من الصلاة 40 يومًا، قال علي جمعة: "ليس أمرًا بالمعروف، فلعل صلاته تنهاه يومًا"، مضيفًا: "ما ينفعش أقوله انت بتشرب خمر وبتصلي انت ربنا هيقبل لك صلاة؟!، الكلام ده ما ينفعناش، ولا بد أن نأمر بالمعروف ونشجعه علي الصلاة وننهاه عن شرب الخمر وليس العكس".