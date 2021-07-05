‫وفد "إعلام النواب" يشارك في احتفالية مئوية سيد درويش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شارك الوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاحتفالية، التي تبدأ بعد دقائق وتنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 100 عام على افتتاح مسرح سيد درويش في الإسكندرية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمي للجنة الثقافة والإعلام، والذي يبدأ اليوم لتفقد عدد من المناطق الأثرية على مدار 4 أيام يلتقي خلالها الوفد بوزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافية.

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