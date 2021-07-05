شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن هناك بشرى سارة للمواطنين، وتابع : "انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر فيما يتعلق بالأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وهي مبادرة تأتي لحماية المواليد من الأمراض الوراثية، حيث تساعد الحملة في الكشف المبكر عن تلك الأمراض بما يسهم في سرعة اكتشافها، ومن ثم علاجها مبكراً ووضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور لمجموعة مهمة من تلك الامراض الوراثية ".

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON": " المبادرة تستهدف 19 مرض وراثي، وتم تجهيز سبع مراكز على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة في جميع مستفشيات وزارة الصحة والجامعية والقطاع الخاص، حيث سيخضع لهذا الكشف والمسح وهو عبارة عن عينة ستؤخذ من كعب الطفل، وسيتم تحليلها وإذا كانت إيجابية سيجرى إختبار تأكيدي وفي حال ثبوت إيجابية العينة سيحال الطفل لتلقي العلاج المناسب ".

وكشف مجاهد، أيضاً أنه تم إعداد منظومة إلكترونية مهمة في هذا الصدد لتسجيل بيانات الخاصة بكل طفل بداية من سحب العينة وحتى ظهور النتيجة، ثم المتابعة وتم إدراج الامراض الوراثية بها"، متوقعاً أن تنطلق المبادرة خلال شهر يوليو الجاري.