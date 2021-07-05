شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث مجلس الوزراء: تطعيم المصريين بلقاحات كورونا المنتجة في مصر بعد شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية وضعت هدف للسعي خلال الفترة المقبلة بتطعيم 40% من المواطنين بنهاية هذا العام، إلا أن هذا ليس سهل بسبب كثرة التحديات بخصوص توريد اللقاحات من الشركات بسبب ظروف الشحن أو بعض الظروف الأخرى.

وأشار "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة وحجم اللقاحات المنتجة محليًا، وتم إنتاج مليون جرعة في "فاكسيرا"، إلا انه يبدأ التطعيم به بعد إجراءات أخرى واختبارات تستمر لـ4 أسابيع، مؤكدًا أن تطعيم المصريين باللقاحات المنتجة داخل مصر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وأوضح أن معيار الاعتماد على أي لقاح يكون من خلال حصول اللقاح على موافقة منظمة الصحة العالمية، مشددًا على أن اللقاحات الصينية معترف بها من قبل المنظمة، وعدم اعتراف اى دولة باللقاحات هو شئ يخص الدولة، منوهًا إلى أن الدول من الممكن في المستقبل تغير موفقها، كما أنه من الصعب التفكير في تقديم الجرعة الثالثة الآن، إذ أنه يجب أن يتم تطعيم اكبر عدد من المواطنين باللقاحات أولاً.