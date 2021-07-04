شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينشر أسماء الضحايا المصريين في حرائق قبرص.. جميعهم من المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، أسماء الضحايا المصريين الأربعة الذين لقوا حتفهم في قبرص أمس السبت، نتيجة الحرائق الهائلة في بعض القرى القبرصية، وهم صموئيل ميلاد فاروق، وعزت سلامة يوسف، ومرزوق شهدي مرزوق عطية، وماجد دانيال يونان راغب.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"الخليج 365"، إن جميع الضحايا من مركز الناصرية في محافظة المنيا، مشيرة إلى أن هناك جهود مكثفة من جانب وزارة الخارجية المصرية لنقل الجثامين في أقرب وقت ممكن إلى البلاد.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن السفارة المصرية في نيقوسيا علمت من الجهات المعنية في قبرص بوفاة المصريين الأربعة.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن السفارة المصرية في قبرص فور تلقيها المعلومات، قامت بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية، لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته، تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وقدّمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وتدعو المولى عزّ وجَل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته.