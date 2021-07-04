شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مشروع مليون ريادى يستهدف 50 ألف شركة ناشئة تضاف للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع رواد 2030 يستهدف دعم فكرة ريادة الأعمال، موضحة أن الهدف الرئيسى من المشروع كيف يخلق الشباب وظيفة لنفسه، حيث إن الشباب كان ينتظر الوظيفة بعد انتهاء تعليمه ولكن الآن يكون لديه الأدوات لخلق الوظيفة.

وأضافت مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تعمل على 3 محاور وهو محور التعليم عبر ماجستير لريادة الأعمال ودبلومة مع الجامعة الأمريكية ودبلومة مع الجامعة الألمانية وخرجنا دفعات خلال الـ 3 مبادرات.

وتابعت مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،: أطلقنا حملة المليون ريادى وهى أكبر حملة من نوعها تعليمية نستهدف فيها مليون رائد أعمال، ويتم تهيئتهم لأن يفتحوا مشروعات خاصة بهم ويساهموا في خلق وظائف خاصة بهم ونستهدف بهم 50 ألف شركة ناشئة جديدة تضاف للاقتصاد المصرى.

وأردفت، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،: أطلقنا نسخة من حملة المليون ريادى بلغة الإشارة لتمكين الصم والبكم، وبدأنا حملة ابدا مستقبلك على متسوى الجامعات نستهدف توعية للشباب.