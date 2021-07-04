​عضو "ثقافة النواب" تكشف تفاصيل زيارة وفد برلماني لمنطقة أبومينا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكدت نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن زيارة اللجنة لمحافظة الإسكندرية تشمل عدد من المزارات أهمها منطقة أبومينا وتعد منطقة أثرية دينية من المناطق المهمة التي تم إهمالها منذ سنوات عديدة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارة وفد برلماني من لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الأثرية على مدار 4 أيام يلتقي خلالها الوفد بوزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافية في المحافظة.

وقالت إن منطقة أبو مينا من أكثر المزارات التي يتوافد إليها المسيحيين من كل مكان للحج حيث إن تلك المنطقة سميت باسم القديس مينا، وهو مصري عاش في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي، وانضم إلى الجيش الروماني ثم فر من الخدمة عندما بدأ اضطهاد المسيحيين في عهد الإمبراطور "دقلديانوس" وأعلن مسيحيته، وبسبب ذلك صدر الأمر بقطع رأسه وأثناء قطع رأسه يقال إنه تدفقت ينابيع المياه من ذلك المكان وأصبح مزارًا سياحيًا دينيًا يأتي إليه المسيحيين للحج والاستشفاء من خلال ينابيع المياه سالفة الذكر.

وأشارت إلى أن الجهات التنفيذية اتخذت قرارًا بمعالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وحيث إن المساحة المتضررة تقترب من ألف فدان منها 223 فدانًا تخص منطقة أبومينا فقط، فتم الاستعانة بطلمبات إيطالية لرفع المياه ومعالجة المنطقة، مشيرة إلى أن لجنة الإعلام في المجلس الماضي وتحديدًا في عام 2018 زارت تلك المنطقة، ووجدنا إهمالًا شديدًا وخطورة كبيرة على المباني الأثرية وكم الخسائر كان كبير.