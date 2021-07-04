شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم ورش عمل لتدريب الكوادر الأكاديمية على مشروع مودة بمعهد إعداد القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، حول بدء فعاليات تدريب الكوادر الأكاديمية على مشروع "مودة"، خلال الفترة من 3 - 6 يوليو الجاري، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، إلى أنه تمت مشاركة عدد 114 معهدًا عاليًا ومتوسطا بمختلف محافظات الجمهورية في هذه الفعاليات؛ بهدف تدريب الكوادر الأكاديمية بها ليكونوا سفراء لمشروع مودة بمعاهدهم، فضلًا عن توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع.

وأوضح التقرير أن البرنامج التدريبي يضم عددًا من ورش العمل عن الجوانب النفسية في العلاقات الأسرية، ومحاضرة بعنوان "الجوانب الشرعية في العلاقات الاسرية"، بالإضافة إلى ورشة عمل عن مهارات التواصل والاقناع، وكذا آليات تنفيذ تدريب برنامج مودة.

ولفت التقرير إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن بعض البرامج الترفيهية مثل حفل ختام الدورة، وبرنامج رياضي وفني، وكذلك توزيع شهادات إتمام البرنامج التدريبي.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، يعتبر البرنامج الأول من نوعه والنواة الرئيسية في المعاهد العليا والمتوسطة بجمهورية مصر العربية، ويستهدف توفير المعلومات اللازمة لطلاب المعاهد بالفرق الدراسية المختلفة عن مفهوم الزواج وطريقة التعامل مع الخلافات والمشكلات الأسرية.