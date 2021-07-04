شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تغلق تطبيقات تابلت الثانوية وتتيح تسجيل الحضور والإطلاع على الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إغلاق التطبيقات المودوة على جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي العام، مع ترك تطبيقى تسجيل الحضور والإطلاع على الكتب بطريقة "pdf" فقط، حيث استقبل الطلاب رسالة، تؤكد أنه تم غلق جميع التطبيقات على التابلت، وأصبح الجهاز هدفه لتسجيل الحضور داخل اللجنة والاستعانة بكتاب الوزارة بطريقة pdf.

وقالت مصادر مسئولة، إن الهدف من غلق التابلت هو منع أى محاولات غش من قبل الطلاب داخل اللجنة أثناء تأدية الامتحانات، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.