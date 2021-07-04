شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار مكون من دورين آيل للسقوط في الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت مدينة الحوامدية، بالجيزة اليوم، قرار إزالة لمنشأة آيلة للسقوط، وبالتحديد منزل مكون من دورين مقام بالطوب اللبن على مساحة ١٠٠م2 بمنطقة درب مكين بقرية أم خنان، حيث تمت إزالة الدور الثاني كاملاً وجزء كبير من الدور الأول وجاري استكمال الأعمال حفاظاً علي سلامة المواطنين لما يشكله العقار من خطورة علي السلامة العامة وقد تم فتح الشارع للمارة وذلك بمتابعه من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية .

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها إن ذلك يأتى انطلاقاً من الدور الذي تؤديه محافظة الجيزة للحفاظ علي سلامه المواطنين في إطار توجيهات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المواطنين وسرعه حلها .

وفى السياق تمكنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 39 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن وكبدة وأسماك مملحة ودهون وأحشاء حيوانية غير صالحة للإستهلاك الأدمي وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها علي مدار الشهر الماضي علي مصانع وثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين .