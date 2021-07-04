شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط مخالفة تحويل وحدة سكنية لمقهى بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة، خلال حملاتها بحى العمرانية من ضبط أحد الكافيهات تقوم بتحويل وحدة سكنيه بالدور الأرضى بالعقار رقم ٤ بشارع محمود سامى البارودى المتفرع من شارع الهرم من الغرض السكنى إلى الغرض التجارى وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضبط مخالفات تحويل الوحدات السكنية لغير الأغراض الممنوحة لها بالتراخيص.

و تم ايقاف الأعمال ومصادرة مواد البناء والتشطيب المستخدمة من خلال إدارات الإشغالات والتنظيم بالحى وذلك تحت إشراف السيد محمد نور الدين رئيس حى العمرانية والإدارات المعنية والعمل مستمر .

وفى إطار آخر قام حى العمرانية بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءه النظافة أسفل كوبرى ترسا من شارع خاتم المرسلين ومتفرعاته.