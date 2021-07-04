شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير محمد شريف، وكيل وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى السودان.

وقدم وكيل الخارجية السودانية توضيحا عن مجمل التطورات السياسية بالبلاد، وما تم إنجازه فيما يتعلق باتفاقية سلام جوبا ومفاوضات الحكومة الجارية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. كما قدم شرحا وافيا عن مبادرة رئيس الوزراء السودانى لإنجاح الفترة الانتقالية والتعاطي مع الأزمات السياسية والعمل على إصلاح القطاعات الأمنية والعسكرية والعدلية والاقتصادية وإقرار الأمن والسلام ومحاربة الفساد والإسراع في تكوين المجلس التشريعي.

من ناحية أخرى، أطلع المسؤول السودانى السفراء على موقف السودان الثابت من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الاطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد، مؤكدا التزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي، وأوضح أن طالب السودان بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولي لحث الاطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في إطار زمني لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقا.

وفي الختام، ثمن وكيل الخارجية السودانية دور كل من جمهوريتي جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، لجهودهما في إنجاح المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، معبرا عن تطلعه إلى دعم كافة الدول الأفريقية لموقف السودان بشأن سد النهضة.