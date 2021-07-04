شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى كليوباترا تعلن عن استقبال أحد أكبر خبراء أورام المسالك البولية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مستشفى كليوباترا: الخبير الفرنسي أحد أكبر رواد الجراحة الروبوتية على مستوى العالم, وزيارته تأتي في إطار التعاون بين مستشفى كليوباترا ومراكز ألفا كيور لعلاج الأورام مستشفى كليوباترا: نهدف من تبادل الخبرات إلى الوصول إلى أعلى نسب رضاء منتفعينا، وتقديم أحدث الخدمات العالمية. مستشفى كليوباترا: تبادل الخبرات الطبية العالمية يساهم في تقديم أحدث الخدمات الصحية للمتعاملين في مستشفيات مجموعة كليوباترا

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تستقبل مستشفى كليوباترا الخبير الفرنسي "كليمنت كلود أبو" ""prof. Claude Abbou رئيس قسم علاج أورام المسالك البولية بالمستشفي الأمريكي بباريس، وذلك خلال الفترة من 11-17يوليو 2021.

وأوضح بيان مستشفى كليوباترا، اليوم، أن مستشفى كليوباترا في مصر الجديدة، تستقبل الخبير الفرنسي prof. Claude Abbou""، لمناظرة وعلاج حالات أورام البروستاتا والكُلى والغدة الكظرية، في إطار توجه المستشفي للاستعانة بالخبرات الأجنبية المميزة في الفترة القادمة بما يضمن تقديم أحدث الممارسات الطبية لمتلقي الخدمة الطبية في مستشفى كليوباترا.

وأشار الدكتور هاني فيكتور المدير التنفيذي لمستشفى كليوباترا أن العيادة التحضيرية لمناظرة الحالات ستعقد يوم 23 يونيو الجاري، وذلك تحت إشراف كل من أ.د/ هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، وأ.د/ طارق عثمان أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للمسالك البولية.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام الغزالي أن زيارة الخبير الفرنسي تأتي في أطار التعاون بين مستشفى كليوباترا ومراكز ألفا كيور لعلاج الأورام من خلال منظومة العلاج عن طريق اللجنة متعددة التخصصات والتي تضم (أساتذة علاج الأورام, أساتذة جراحات الأورام, وأساتذة الأشعة) للكشف وعلاج مرضى الأورام, الأمر الذي يضمن الوصول لأفضل بروتوكول علاجي للمريض.

ومن جانبه أشار الدكتور طارق عثمان أن الخبير الفرنسي يعد أحد رواد العلاج من خلال الجراحة الروبوتية، أو الجراحة بمساعدة الروبوت على مستوى العالم. وهي التقنية التي تعد من أبرز التقنيات الحديثة في العلاج حيث أن تلك الجراحات الميكروسكوبية الحديثة تؤدي لتقليل احتمالية الاثار الجانية وتضمن الدقة الشديدة في اجراء العملية والتي تؤد لنسب شفاء عالية وتعافي سريع للمريض.

واستكمل البيان: أن زيارة الخبير الأجنبي يأتي في إطار سعي مجموعة كليوباترا إلى استخدام أحدث التقنيات الحديثة والمتقدمة في علاج الأمراض المختلفة، وحرصها على اتباع كافة الأدلة الإسترشادية المحدثة والبروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا لعلاج الأمراض المختلفة، مؤكدًا أن مجموعة كليوباترا تهدف إلى أن تكون متسلحة بأحدث التقنيات العالمية لعلاج الأمراض المختلفة بما يسهم في الوصول إلى رضاء المنتفعين عن جودة الخدمة الطبية عالية الجودة المقدمة لهم. لتوفير رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.