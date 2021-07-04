شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية ل: الاشتراطات البنائية تم عرضها على حوار مجتمعى قبل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الاشتراطات البنائية الجديدة تم عرضها على جلسات حوار مجتمعي، وعلى رئيس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، مبينا أن التطبيق التجريبي لها تم في 1 مايو الماضي لمدة شهرين، وسيتم تعميمها على المدن المصرية اعتبارا من اليوم.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن رخصة عقار جديد في الاشتراطات البنائية الجديدة، تستغرق شهر واحد فقط، بعد أن كانت تستغرق فترة كثيرة في السابق.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن المرور على الوحدات المخصصة للاشتراطات البنائية الجديدة، للتأكد من جاهزية المراكز التكنولوجية لبدء تطبيق المنظومة وربطها بالوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة بالجامعات التي تقوم بعملية الفحص والمراجعة واعتماد التراخيص، كما تم استكمال المراكز التكنولوجية لعدد 38 مركزا وتم رفع جاهزيتهم.

وبدأت المحافظات اليوم الأحد الموافق 4 يوليو، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة فى جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى إبريل الماضى، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021، ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتى كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية، تم التطبيق الفعلى اليوم.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن بدء للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من 1 مايو الماضى ولمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.