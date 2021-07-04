شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مصنع ملابس بجنوب الجيزة لعمله بدون ترخيص ومخالفة إجراءات الحماية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن حي جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبد الفتاح رئيس الحى، من ضبط مصنع ملابس يدار بدون ترخيص وغير ملتزم بإجراءات الحماية المدنية الكائن بالعقار رقم 15 بشارع الصاروخ، وقد تم علي الفور القيام بغلق وتشميع المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف مع مصادرة محتوياته، وشملت ماكينات خياطة واستاندات حديد ومستلزمات صناعة الملابس وقد تم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي .

وتواصل محافظة الجيزة حملاتها علي المنشآت الصناعية والمصانع والورش للتأكد من التزامها من كافة المعايير اللازمة للعمل وحصولها على التراخيص الواجب توافرها لمزاولة المهنة وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية على تلك المنشآت المتواجدة داخل الكتل السكنية، وللتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظاً على الصحة العامة .

وفى السياق تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 39 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن وكبدة وأسماك مملحة ودهون وأحشاء حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال الحملات التى تم تنفيذها على مدار الشهر الماضى على مصانع وثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين .