شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات للوطنية للصحافة.. أبرزها تحويل النسخ المسائية للأهرام والأخبار إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً اليوم الأحد الموافق 2021/7/4 برئاسة عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور إيهاب أبو عيش، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، والأساتذة وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبدالاله، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وقد انتهت الهيئة إلى عدد من القرارات:-

أولاً : الموافقة على منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتباراً من 2021/7/1 حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار 175 جنيها، على ألا تضم الى الأجر الأساسى.

ثانياً: الموافقة على تحويل إصدارات ”الأهرام المسائى" الصادر عن مؤسسة الأهرام، "الأخبار المسائي" الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم و" المساء" الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إلى إصدار إلكتروني، ويحتفظ للعاملين بالإصدارات الالكترونية بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى، على أن يسرى هذا القرار اعتبارا ً من 15 يوليو 2021.

ثالثاً : الموافقة على تصعيد الأستاذ صالح عبد السميع الصالحي محل الأستاذ رفعت رشاد عضو مجلس الإدارة المنتخب بمؤسسة أخبار اليوم عن الصحفيين لبلوغه سن المعاش.

رابعاً: الموافقة على تعيين الأستاذ أيمن محمود القاضي مدير تحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، محل الأستاذ القاسم محمد عوض عضو مجلس الإدارة المعين لوفاته.

خامساً: استعرضت الهيئة طلبات بعض المؤسسات الصحفية لاستثمار أصولها، وقد طلبت الهيئة تقديم دراسات جدوى لتقييم العروض المقدمة، حرصاً من الهيئة على استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات لتعظيم مواردها المالية.