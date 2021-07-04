شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا مصر": علاج أول 10 حالات مريضة بالضمور العضلى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي مبادرة علاج مرضى الضمور العضلى اهتماما كبيرا، مؤكدا البدء في علاج أول 10 حالات بهذا المرض خلال الأسبوع الجارى، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة.

أضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن علاج مرضى الضمور العضلى من خلال مبادرة "أمل في بكرة"، ستنطلق المرحلة الأولى منها في الفترة المقبلة، لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر.

وأشار إلى تعاون صندوق "تحيا مصر" مع أجهزة الدولة لعلاج مرضى الضمور العضلي، على غرار التعاون في عدد من المبادرات الرئاسية في الفترة السابقة، مردفا: "الضمور العضلي، واحد من الأمراض الوراثية النادرة التي ستتعامل معها وزارة الصحة في الفترة المقبلة، وبالتالي سيوفر الصندوق الأدوية للمرضى وكذلك التشخيص"، مبينا أن رقم الخط الساخن لصندوق "تحيا مصر" في 1518 لتلقى التبرعات والاستفسارات عن المبادرة.