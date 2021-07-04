شكرا لقرائتكم خبر عن ﺗﺴﻠﻴﻢ المعلمين ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻨﺪب ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻨﺪب ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.

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