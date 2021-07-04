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أقوى مراجعات الثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويبدأ طلاب الثانوية العامة في الاستعداد لأداء الامتحانات، ويبدأ الطلاب بشعبتيهم العلمية والأدبية في أداء امتحان اللغة العربية، ويشترك جميعهم في دراسة بعض المواد مثل اللغة العربية والإنجليزية واللغة الثانية، ومع إعلان وزارة التربية والتعليم عن خضوعهم للامتحانات بطريقة جديدة تعتمد على نظام أسئلة الاختيار من متعدد، وحرصًا من الدور الاجتماعي الذي تقدمه جريدة وموقع ”الخليج 365” كل عام، نقدم لكم مجموعة من المراجعات بالفيديو مع نخبة من أفضل الأساتذة في كافة المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة اللغة الإنجليزية.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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