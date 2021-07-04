شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يصدق على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 21-22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها الأتى:





الرئيس السيسي يصدق على قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21-22صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.

ونصت المادة الأولى من القانون، علي أنه :"قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ بٰ" اثنان تريليون وأربعمائة وواحد وستون مليارا وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه".



الداخلية الداخلية السعودية : 10 آلاف ريال غرامة الوصول إلى المسجد الحرام دون تصريح صرَّح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية؛ بأنه بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام، سيتم تغريم كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال. رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة قد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولى وزارة الإسكان، والمكاتب الاستشارية. الخارجية: وفاة 4 مواطنين مصريين في حرائق قبرص وتحركات لنقل الجثامين للبلاد الخارجية: وفاة 4 مواطنين مصريين في حرائق قبرص وتحركات لنقل الجثامين للبلاد أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، وفاة 4 مواطنين مصريين كانوا يعملون في قبرص، نتيجة الحرائق الهائلة في بعض القرى القبرصية أمس السبت، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في نيقوسيا علمت من الجهات المعنية في قبرص بوفاة المصريين الأربعة.

القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء ضوابط وآليات امتحانات الثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، بصفته ولي طبيعي على ابنته الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، والتي طالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021.





استئناف فتح معبر رفح البرى لعبور العالقين واستقبال المصابين من قطاع غزةاستأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البرى استثنائيا لعبور العالقين من الجانبين ولاستقبال الحالات الحرجة والإنسانية القادمين من قطاع غزة، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار وطواقم العمل المصرية إلى القطاع وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.

القابضة للكهرباء تقرر مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية يوليو

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تقرر مد موعد تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية حتى 31 يوليو الحالي.





كريم حسن شحاتة يعلن اعتزال "المعلم" التدريب ويؤكد: رفض قيادة ليبيا وسورياعلن كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بالبنك الأهلى، اعتزال والده المعلم حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر للتدريب. وقال كريم حسن شحاته فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حسن شحاتة رفض عرضاً لتدريب منتخب ليبيا منذ فترة، ثم عاد ورفض تدريب منتخب سوريا مؤخرا، مؤكداً تفضيله إعلان اعتزال التدريب بعد رحلة طويلة".

الصحة العالمية: اللقاحات الموجودة آمنة وفعالة وفقا للدراسات.. فيديو

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة الصحة العالمية في مصر، إننا مسؤولون عن صحتنا وصحة الآخرين، وإن الهلع من الجائحة والخوف من المرض يقلل المناعة، وعلينا أن نقوم بواجبنا في التباعد الأمن، وعدم الذهاب لأماكن التجمعات المكتظة والتهوية والتريض، وارتداء الكمامة والنظافة وخاصة غسل الأيدي بالماء والصابون، بجانب أخذ اللقاح.

وأوضحت القصير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،: اللقاحات الموجود والموافق عليها من منظمة الصحة العالمية أمنة وفعاله وذات جودة حسب الدراسات التي تمت عليها والتي مازالت مستمرة.