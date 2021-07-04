شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك سفينة "إيفر جيفن": توصلنا رسميا لتسوية مع هيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ممثل عن ملاك السفينة إيفر جيفن، اليوم الأحد، عن التوصل رسميا إلى تسوية مع هيئة قناة السويس، موضحا أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للإفراج عن السفينة.

وبحسب ما ذكرت وكالات أنباء، فإن ممثل ملاك السفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها، إن استعدادات ستجري للإفراج عن السفينة، موضحا أنهم بصدد التوصل إلى اتفاق نهائى.

ومن جانبه، قال المحامى الدولى، خالد أبو بكر، المستشار القانونى للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في قضية السفينة إيفرجيفن، إن قرار المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، بتأجيل البت في القضية ليوم الأحد المقبل، الموافق 11 يوليه، لمنح طرفي القضية فرصة لإنهاء التسوية التى اقتربت على الانتهاء منها.