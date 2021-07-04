شهادة معتمدة واختبار.. ننشر الشروط الواجب توافرها في العمالة المصرية للعمل بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، الشروط الواجب توافرها في العمالة المصرية بمصر للعمل في المملكة العربية السعودية.

وأوضح حنفي لـ"الخليج 365"، أن العمالة المهنية الموجودة بمصر، وترغب في السفر للمملكة يجب أن تكون عمالة مدربة حاصلة على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة المصرية مسجل بها المهنة الحرفية للعامل، مع ضرورة اجتياز الاختبار النظري والعملي الذي ستجريه السعودية بمصر الذي سيتم من قبل مراكز دولية متخصصة.

وأضاف أما بالنسبة للعمالة المصرية الحرفية المقيمة حالياً بالمملكة فلابد من اجتياز الاختبار الذي سيعقد لهم من قبل مراكز فحص مهنية متخصصة محلية، ومن لم يجتز سيتم الاستغناء عن خدماته ومن ثم تسفيره.

وأشار حنفي، إلى أن برنامج الفحص المهني يختص بالتأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة عن آداء اختبارات عملية ونظرية كلاً في تخصصه، حيث يستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية.

وتابع: "حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية المقيمة حاليًا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية".

يأتي ذلك عقب بدء المملكة العربية السعودية، أولى مراحل الفحص المهني لأكثر من 100 مهنة حرفية، والتحقق من امتلاك العاملين بالعديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، ضمن برنامج الفحص المهني.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن ذلك يأتي ضمن إلزام جميع المنشآت بالمملكة بهذا البرنامج، بعد (4) أشهر من إطلاق الوزارة له، حيث إنه من المقرر أن يبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير 2022.