وزير الزراعة يجتمع مع رؤساء الأقسام والباحثين في معهد البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا اليوم الأحد، مع رؤساء الأقسام والباحثين في معهد بحوث البساتين واستعرض معهم موقف محاصيل الفاكهة والخضر الصيفية الحالية.

وطالب القصير، كل رئيس قسم بوضع رؤية وخطة لتطوير القسم مع الاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تساهم في خدمة الزراعة وأكد توفير كل الدعم المادي للأبحاث العملية العلمية المتميزة، كما طالب بوضع رؤية استباقية ومستقبلية للزراعة والإنتاج لكل محصول على حده بالإضافة إلى دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل، وبحث وزير الزراعة مع قيادات معهد البساتين الأصول التابعة للمعهد وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها

من ناحيتهم أعرب رؤساء الأقسام والباحثين بمعهد البساتين عن سعادتهم بهذا اللقاء الأول من نوعه، والذي لم يحدث من قبل مع أي وزير للزراعة، وأكدوا بذل أقصى جهدهم من أجل خدمة البحث العلمي الزراعي.