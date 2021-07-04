حبس شاب 4 أيام لاتهامه بقتل سايس أمام أخيه بـ "رقبة زجاجة" في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالعمرانية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سايس أمام أخيه بطعنة نافذة بـ "رقبة زجاجة" في الصدر بمنطقة العمرانية.

كان قسم شرطة العمرانية، تلقى إشارة من النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة قسم العمرانية.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن مشادة كلامية وقعت بين شقيقين يعملان في تنظيم السيارات "سايس" وشاب ادعى أنه من أصحاب الهمم.

وأوضحت التحريات أن الشقيقين اكتشفا ادعاء الشاب بأنه أبكم، ووقعت مشادة كلامية بين الثلاثة تطورت إلى مشاجرة، واعتدى كلا الطرفين على الآخر بالضرب، فاستشاط المتهم غضبًا واستعان بقطعة زجاج ليغرزها في صدر أحد الشقيقين، ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه، بينما لاذ المتهم بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم، وأقر بصحة التحريات وارتكابه الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.