"امشي دي منطقتنا".. كواليس مقتل سايس تحت أنظار أخيه في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في مقتل سايس على يد شاب بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

وتبين أن شقيقين يعملان في تنظيم حركة السيارات بشارع مدكور انتابا في تصرفات شاب ادعى أنه أبكم وحضر لتوزيع أوراق جمع التبرعات لصلالح الصم والبكم.

لاحظ الشقيقان تحركات ذلك الشاب وسط شكوك راودتهما عن احتمالية شروعه في سرقة السيارات المسؤولين عنها فأسرعا إليه "امشي من هنا دي منطقتنا" ليكتشفا أنه ليس بأبكم بل كان يزعم ذلك لاستعطاف المارة وقائدي السيارات.

أول أمس الجمعة، تلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة قسم العمرانية.

ووجه العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطابية والعمرانية، بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بمشاركة المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة.

تحريات الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين شقيقين يعملان في تنظيم السيارات "سايس" وشاب يدعى "س.س." 26 سنة مقيم مصر القديمة ؛ ظنا منهما أنه جاء لمزاحمتهما في عملهما.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد هاني عجلان، معاون أول مباحث العمرانية، أشارت إلى أن الشقيقين اكتشفا ادعاء الشاب بأنه أبكم، ووقعت مشادة كلامية بين الثلاثة تطورت إلى مشاجرة، اعتدى كلا الطرفين على الآخر بالضرب.

استعان صاحب الـ26 سنة بقطعة زجاج ليغرزها في صدر أحد الشقيقين "29 سنة" ليسقط على الأرض غارقا في دمائه، بينما لاذ المتهم بالفرار مستغلا انشغال الحضور بحالة المصاب.

أسرع الأخ بطلب الإسعاف لإنقاذ حياة شقيقه لكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى متأثرا بجراحه. عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم أمس.

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بصحة التحرييات وارتكابه الجريمة. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.