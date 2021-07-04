سدد المبالغ المستحقة.. جنح التهرب الضريبي تقضي بإيقاف تغريم المطرب رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أوقفت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن، عقوبة التنفيذ بتغريم الفنان رامي صبري، غرامة قدرها ٣٦٥ ألف جنيه، لتهربه من الضرائب، لقيامه بسداد المبالغ المستحقة وقيام محاميه بتقديم شهادة من مصلحة الضرائب موضحًا فيها ما تم سداده على هذه القضية، وحكمت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بتاريخ 20 مايو من عام 2020، حضوري بتوكيل بتغريم الفنان رامي صبري 336 ألفا و566 ألف جنيه، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها والمصاريف، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و566 جنيه للضرائب العامة.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامي صبري من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيه، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.