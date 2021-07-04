الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن التكييفات بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخزن التكييفات والجمالون بمنطقة المرج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بخزاني مياة استراتيجين و12 سيارة إطفاء للمساهمة في إخماد النيران المشتعلة بمخزن للتكيفات بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، وكافح رجال الإطفاء لإخماد النيران وعدم انتقالها لباقي المجاورات.

ونشب حريق داخل مخزن لتصنيع التكييفات في منطقة مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في منطقة مؤسسة الزكاة، وتم الدفع بـ 12 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.