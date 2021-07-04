شكرا لقرائتكم خبر عن قادر 2021.. المناورة الأكبر بمشاركة أسلحة الجيش المصرى المختلفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو عن المناورة قادر 2021، والتي تم تنفيذها بقاعدة 3 يوليو البحرية، وشملت المناورة تنفيذ 39 نشاطا تدريبيا، بواسطة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى والقوات البرية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، حيث صدرت الأوامر بقيام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والقوات الخاصة بتنفيذ عملية برمائية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالى الغربى والقيام بمهمة القضاء على العناصر المعادية، واستعادة السيطرة على الميناء، وبدأت المناورة بإقلاع تشكيلات جوية بعدد من الطائرات متعددة المهام من مختلف القواعد الجوية، وتحميل القوات الخاصة المشاركة في المناورة لتنفيذ مهامها.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام القوات الخاصة البحرية بالاقتحام الرأسى والأفقى للسفن المعادية من خلال الطائرات الهل مى 24 والهل كوماندو المحملة بالعناصر الخاصة البحرية بتنفيذ الاقتحام الرأسى للسفن المعادية، وبدأت طائرات متعددة المهام من طراز رافال بمهمة تنظيف المجال الجوى واحتلال مظلة جوية لتأمين منطقة العمل، وقامت تشكيلات جوية من طائرات متعددة المهام من عدة طرازات مختلفة بتنفيذ مهام القصف الجوى لمراكز القيادة والسيطرة المعادية، كما تم تحرك تشكيل قتالى مكون من 12 لنشا محملة بعناصر من القوات الخاصة البحرية لتنفيذ مهمة الهجوم بالنيران على وحدة بحرية معادية بالأسلحة المختلفة.