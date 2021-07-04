جامعة حلوان تنظم دورات تدريبية فى الكتابة الإبداعية والسيناريو السينمائى

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القاهرة - سامية سيد - يقدم مركز اللغات والاغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية مجموعة من الدورات والورش الفنية المتخصصة التي يقدمها قسم المسرح بالكلية.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان، إن الدورة التدريبية تعقد لتنمية قدرات ومهارات منتسبي جامعة حلوان وذلك لتأهيلهم علميا وفكريا في مجالات مختلفة والارتقاء بإبداعاتهم.

وأشارت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب إلى أن الدورات متخصصة في مجال علوم المسرح لتنمية قدرات الطلاب والمتخصصين في هذا المجال المتميز والابداعي.

وتتضمن الدورات التدريبية ورشة الأزياء لتصميم أزياء عصرية، ورشة الرسم لرسم طبيعة صامتة، وورشة الديكور والتصميم المسرحي وتشمل تصميم ورسم ديكور مسرحي واسكتشات ومناظر مسرحية، ورشة مكياج وأقنعة لتصميم مكياج وأقنعة مسرحية وفنية، كذلك ورشة كتابة إبداعية كتابة درامية وسيناريو سينمائي وتليفزيوني، وإذاعي، وكتابة صحفية وإعداد برامج فنية، بالإضافة إلى ورشة إعداد ممثل أداء حركي وتعبيري وتمثيل صامت وإلقاء وارتجال.

وتعقد الورش التدريبية تحت إشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم المسرح، اعتبارا من يوم 25 يوليو 2021 وحتى 25 أغسطس 2021 على أن تعقد الورشة لمدة 24 ساعة بواقع يومين أسبوعيا، وتستهدف الدورة التدريبية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين من داخل جامعة حلوان.

وعلى الراغبين فى الحجز والاستعلام التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالمبني الرئيسي.