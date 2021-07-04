شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: إصلاح خط طرد محطة صرف صحى شبرامنت بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع صرف صحي شبرامنت قطر 600 مم، وكان خط طرد محطة شبرامنت الرئيسية تعرض لكسر مفاجئ، فجر اليوم، والذي أدى لتوقف المحطة، الأمر الذي استلزم قطع المياه بالقرية للتمكن من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت أسرع.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن فريق الصيانة تمكن من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي، مشيراً إلي أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه وسيارة السيول لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر، مما أدي إلي سهولة الحركة المرورية، كما تم الدفع بسيارات مياه نقية في الأماكن التي انقطعت عنها المياه إلي أن تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.