شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة.. اعرف الارتفاع المسموح به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة.. اعرف نسبة البناء وفقا لمساحة الأرض

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