شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التخطيط العراقى يبحث مع وزيرة الصناعة تفعيل مقررات القمة الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير التخطيط العراقى، الدكتور خالد بتال النجم، اليوم الأحد، وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، والوفد المرافق لها الذي ضم عدداً من المسؤولين الحكوميين، ورجال الاعمال المصريين.

وأشار مكتب إعلام وزير التخطيط العراقى إلى أنه جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، افاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وذلك في ضوء مقررات القمة الرئاسية الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي شهدتها بغداد في الأسبوع المقبل.

واتفق الجانبان على وضع خطة عمل مشتركة بتوقيتات زمنية محددة، لترجمة مسارات التعاون والقرارات المتخذة من قبل قادة البلدين، الى واقع عملي ملموس، لاسيما فيما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص العراقي والمصري، من خلال تفعيل عمل مجلس العمل المشترك الذي يضم رجال أعمال ومستثمرين من البلدين.

كما بحث الطرفان، آليات العمل لإنشاء مناطق صناعية واقتصادية مشتركة وفسح المجال أمام القطاع الخاص، ليتولى مهام تنفيذ المشاريع الاستثمارية والصناعية، والعمل على اقامة معارض تجارية دائمة للصناعات ومختلف المنتجات، وتشجيع الصناعات الحرفية.

إلى ذلك اتفق الجانبان على مواصلة المباحثات والحوارات المشتركة، للتوصل إلى صيغ متطورة للتعاون المشترك.

وحضر اللقاء السفير المصري في العراق وليد محمد اسماعيل.