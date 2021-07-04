شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام جامعة الأزهر تكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت كلية الإعلام جامعة الأزهر الكاتب الصحفي محمد ثروت، وذلك على هامش حفل مناقشة وتحكيم مشروعات تخرج طلاب الإجازة العالية (السنة الرابعة)، بأقسام الصحافة والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة للعام الجامعي 2020/2021. حيث قام كلا من أ.د غانم السعيد عميد الكلية، وأ. د رضا أمين عبد الواجد وكيل الكلية، بتسليمه درع الكلية وشهادتي تقدير على تدريس مادة الصحافة الالكترونية، وتنمية مهارات الطلاب العملية بالإضافة إلى المشاركة في تحكيم ومناقشة مشروعات التخرج. في حضور أ.د على حمودة رئيس قسم الصحافة والنشر وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وكان الزميل محمد ثروت شارك في مناقشة مشروعات تخرج الطلاب مع كلا من الكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والكاتب الصحفي محمد الأبنودي رئيس تحرير عقيدتي، وأ. د عبد العظيم خضر الأستاذ بقسم الصحافة.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، قام اليوم الأحد يرافقة الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بتفقد كلية الإعلام لمتابعة سير العمل في لجان مناقشة مشاريع التخرج لطلاب الكلية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية الإعلام برئاسة الدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، والتي ولدت من رحم كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وقد ولدت قوية.

كما أشاد رئيس الجامعة، بدعوة الكلية لشخصيات إعلامية كبيره لمناقشة مشاريع التخرج للطلاب، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تحرص على الانفتاح والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية داخل الوطن وخارجه، مشيرًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي فبراير العام قبل الماضي، مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إضافة ذلك هناك تعاون بين الأزهر الشريف، والكنيسة من خلال بيت العائلة المصرية ويتولى الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب جامعة الأزهر منسقًا عامًا لبيت العائلة المصرية، إضافة إلى كل ذلك هناك بروتوكولات تعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، ووزارة الصحة، إضافة إلى بروتوكولات تعاون مع جامعة النيل، مؤسسة الفضاء المصرية.

وطالب رئيس الجامعة الحضور من قامات الإعلام بإبراز أمانة الكلمة لأهميتها، بجانب الالتزام بتطبيق ميثاق الشرف الاعلامي، مؤكدا أن الأزهر الشريف يهتم بذلك ويشدد عليه انطلاقا من قول المولى عز وجل "يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا"، لذلك فإن الأمل معقود عليكم أن تصلحوا ما أفسدته وسائل التواصل الاجتماعي (التدمير الاجتماعي).

كما طالب رئيس الجامعة الجميع بالبعد عن الشائعات، معبرًا عن سعادته البالغة بتخرج أبنائه الطلاب اليوم وحصولهم على بكالوريوس الإعلام جامعة الأزهر، لافتًا إلى أن أنه سعيد بهذا التخرج وهو يرى أبناءه يتخرجون في جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم.

من جانبه أكد دكتور غانم السعيد عميد الكلية أهمية الحرص على تطبيق المعايير العلمية في مشروعات تخرج الطلاب، وتوافقها مع روح العصر والمستجدات في الإعلام وسوق العمل.



تكريم محمد ثروت



تكريم كلية إعلام الأزهر

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