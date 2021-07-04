شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج بطاقة التموين "دليفرى" من بوابة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة توصيل بطاقة التموين حتى المنزل "ديليفرى" من خلال بوابة مصر الرقمية، سواء كان استخراج بطاقة جديدة وفقا للقواعد أو بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، فى إطار تسهيل حصول المواطنين على خدمات بطاقات، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى والتيسير للمواطنين فى الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

وفيما يلى خطوات استخراج بطاقة التموين "دليفرى" من بوابة مصر الرقمية: