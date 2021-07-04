شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج بطاقة التموين "دليفرى" من بوابة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة توصيل بطاقة التموين حتى المنزل "ديليفرى" من خلال بوابة مصر الرقمية، سواء كان استخراج بطاقة جديدة وفقا للقواعد أو بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، فى إطار تسهيل حصول المواطنين على خدمات بطاقات، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى والتيسير للمواطنين فى الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.
وفيما يلى خطوات استخراج بطاقة التموين "دليفرى" من بوابة مصر الرقمية:
- دخول صاحب الطلب على موقع بوابة مصر الرقمية.
- يحدد الخدمة الذى يريد الحصول عليها من خلال طلبه سواء كانت استخراج بطاقة تموين جديدة وفقا للشروط المقررة أو بطاقة بدل تالف أو فاقد.
- يتم اختيار خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل.
- مقابل رسوم الخدمة بـ23.5 جنيه سواء بالنسبة لاستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وأيضا البطاقات الجديدة لمن ليست له بطاقة وفقا للشروط.
- بمجرد الانتهاء من طباعة البطاقة بعد التأكد من صحة بيانات صاحب الطلب يتم توصيل البطاقة الى صاحبها.