شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 6.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 15 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر بـ 14 جنيها.
العنب الأبيض بـ12.5 جنيه.
الباميا الخضراء بـ15 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى بـ27 جنيها.
برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
تفاح بلدى بـ15 جنيها.
مشمش بـ22 جنيها.