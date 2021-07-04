شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: غرفة عمليات خدمات الطوارئ ببورسعيد تلقت 6918 بلاغا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، باجتماع اللجنة العليا للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، لوضع تصور الإطلاق بالمحافظة بعد تشغيلها تجريبيًا فى محافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية المختلفة بالدولة، إضافة إلى عدد من ممثلى جميع المرافق الحيوية بالمحافظة مثل "الكهرباء، البترول، الإسعاف، الحماية المدنية، الغاز، المياه، الهيئة الوطنية للإعلام"، والدكتور مؤمن العشماوى المشرف العام على المشروعات القومية ومدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية وعضو اللجنة التنفيذية لهيئة الرعاية الصحية بالشبكة الوطنية.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى وآليات عمل منظومة خدمات الطوارئ والسلامة العامة ببورسعيد، والتى تشمل " توزيع مهام لاسلكى متطور، نظام المؤتمرات اللاسلكية المؤمنة، منظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، منظومة متلقى البلاغات المميكنة التابعة لهيئة الإسعاف، ثم منظومة القراءات الحيوية للمصاب، منظومة الأسِرة والمستلزمات الطبية داخل مستشفيات الهيئة، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليًا، ومنظومة GEO مكانى للمرافق الحيوية"، بهدف تكامل الدوائر الصحية وكافة الجهات والمرافق الحيوية لسرعة التعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة وسرعة السيطرة عليها أو احتوائها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لذلك.

وأعلن السبكي، عن تلقى غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، 6918 بلاغا منذ بداية عمل الغرفة فى بداية شهر إبريل من العام الجارى وحتى الآن، مؤكدًا أنه تم التعامل الفورى مع تلك البلاغات بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، حيث تعتمد الغرفة على استخدام تكنولوجيا أنظمة الإتصالات فائقة التطور والتى تساعد فى التعامل اللحظى مع الأزمات والطوارئ فور وقوعها، وكذلك التنبؤ المستقبلى بالأزمات ومنع حدوثها أو احتوائها حال حدوثها، وبما يدعم استراتيجية رقمنة الدولة ورؤية مصر 2030.

وأضاف السبكي، أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بالموقف التنفيذى لإنشاء غرف عمليات مركزية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظات إقليم القناة وربطها مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وآخر المستجدات الجارية فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أنه تم عرض تصور لإطلاق الشبكة فى محافظة الإسماعيلية وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات والأنظمة الفنية المتطورة خلال الفترة المقبلة.

واستكمل، أنه أشادت اللجنة بالإنجازات التى شهدتها المنظومة الصحية فى مصر، ومنها محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد بإقليم القناة فى الآونة الأخيرة من خلال أجهزتها التنفيذية، والخطوات الثابتة التى اتخذتها الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة فى كل المجالات، كما أثنت على الجهود المتواصلة للوزارات والهيئات المعنية فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، ومنها الهيئة العامة للرعاية الصحية والتحول الرقمى للخدمات والربط بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة من خلال إنشاء غرف عمليات مركزية بالمقرات التابعة للهيئة، والتى بدأت من محافظة بورسعيد فى شهر إبريل من العام الجاري، وبما يضمن التواصل الفعال والفورى لتوفير الرعاية الصحية الطارئة الآمنة والحفاظ على حياة المواطنين بكفاءة عالية.

فيما أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أهمية ربط غرف العمليات المركزية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الخاصة بالدواوين والهيئات والوزارات المختلفة مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بهدف التمكن من التعامل الفورى مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها، وذلك من خلال استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التى تساعد حاليًا فى سرعة أداء الخدمات ودقتها ومراقبتها، مؤكدًا أن الإسماعيلية شهدت تطورًا هائلًا فى الخدمات والرعاية الصحية منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى 16 فبراير من العام الجاري، والتى سيتم استكمالها من خلال المشروع القومى للشبكة الوطنية الموحدة بالمحافظة، تلك االمشروعات التى تسهم فى تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين على أرض المحافظة بما يتناسب مع التنمية الشاملة للدولة رؤية مصر 2030.

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ الإسماعيلية الشكر للجنة العليا لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ولجميع أعضاء اللجنة، على جهودهم فى التعاون مع الوزارات والهيئات والدواوين المختلفة وتذليل كافة العقبات لربط غرف العمليات المركزية بها مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، والتى تدعم جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

يشار إلى أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ضمن المشروع القومى الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تشمل أيضًا الشبكة الحكومية الموحدة المؤمنة لربط الجهاز الإدارى للدولة بالكامل لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين والتحول الرقمى للخدمات، إضافة إلى شبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعى المصرى (طيبة 1)، كما أنه تم اختيار محافظة بورسعيد لينطلق منها المشروع القومى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لتكون نموذجًا تتم بعدها تعميم المشروع على مستوى الجمهورية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، سبق وأعلنت فى بداية شهر إبريل من العام الجاري، إنشاء أول غرفة عمليات مركزية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة فى فرع الهيئة ببورسعيد وتجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية، وتضم الغرفة فريق عمل مدرب على أعلى مستوى لتكون نموذج يحتذى به فى الربط مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وتتولى الغرفة حلقة الربط بين الإسعاف وغرف عمليات الطوارئ داخل جميع المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة ليتم من خلالها التكامل بين جميع الجهات المعنية فى الدولة فى التعامل مع الطوارئ والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين بمعايير دولية.