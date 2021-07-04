شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اللقاحات الموجودة آمنة وفعالة وفقا للدراسات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة الصحة العالمية في مصر، إننا مسؤولون عن صحتنا وصحة الآخرين، وإن الهلع من الجائحة والخوف من المرض يقلل المناعة، وعلينا أن نقوم بواجبنا في التباعد الأمن، وعدم الذهاب لأماكن التجمعات المكتظة والتهوية والتريض، وارتداء الكمامة والنظافة وخاصة غسل الأيدي بالماء والصابون، بجانب أخذ اللقاح.

وأوضحت القصير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،: نعرف جيدا أن هناك تخوف من اللقاحات، خاصة أن وتيرة إنتاج اللقاحات أثناء الجائحة جاءت سريعة، ولكن كانت هناك مشاركة قوية من جميع المستويات وتكاتف بين الباحثين والعلماء بالتنسيق مع المنظمة، مؤكدة أن اللقاحات الموجود والموافق عليها من منظمة الصحة العالمية أمنة وفعاله وذات جودة حسب الدراسات التي تمت عليها والتي مازالت مستمرة.

وشددت مسؤولة المنظمة الأممية الحصول على اللقاح لتقليل الوفيات وتقليل الأعراض ودعت قائلة: "سجلوا على موقع وزارة الصحة والسكان فاللقاحات جزء من حماية أنفسكم وأسركم ومجتمعاتكم "، لافته إلى أنه للوصول إلى الأمن الصحي لابد وأن يتم تلقيح من 70 إلى 80 % من الأشخاص في العالم، مؤكدة على عدم الافراط في المسكنات والأدوية وتكون تحت إشراف طبى، عقب الحصول على اللقاح.