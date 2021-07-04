شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 39 طن لحوم ودواجن وكبدة وأسماك فاسدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 39 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن وكبدة وأسماك مملحة ودهون وأحشاء حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال الحملات التى تم تنفيذها على مدار الشهر الماضى على مصانع وثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تنفذها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب سلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير 57 محضرا للمنشآت المخالقة خلال الشهر الماضى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط المخالفين .

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

ومن جانبه، أشار أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم تحصين 5505 رؤوس ماشية ضد مرضى حمى الوادى المتصدع والحمى و5061 رأس ماشية ضد مرض جدرى الأغنام والجلد العقدى بالإضافة إلى ذبح 15382 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية التابع للمحافظة خلال الشهر الماضي.