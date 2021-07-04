شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء ضوابط وآليات امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، بصفته ولي طبيعي على ابنته الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، والتي طالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021.

وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 والجداول المرفقة به، مع إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية»، لطلاب الشعب العلمية «علمي علوم ورياضة»، والأخرى الأدبية، مع تعديل جدول مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد، وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.

كما طالب «عبدالسلام» بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية، منعا للغش، مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية «بنظام البوكليت»، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها.

وقال المحامي عمرو عبدالسلام، في دعواه، أن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث، الذين تماثلت مراكزهم القانوينة طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة، عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة، يشكل اعتداء صارخ على مبدئي المساوة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، المنصوص عليهما بالمواد 4 و9 و19 و53 من الدستور الحالي.